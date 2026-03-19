Снаряд попал в судно вблизи горящей промзоны Рас-Лаффан в Катаре

Неизвестный снаряд попал в судно, находившееся в 4 морских милях (около 7,4 км) от промышленного центра Рас-Лаффан в Катаре. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

«Сообщается, что все члены экипажа в безопасности и чувствуют себя хорошо»,— заявили в UKMTO.

18 марта Иран ударил ракетами по предприятию по производству СПГ в Рас-Лаффан. QatarEnergy сообщила, что предприятию был нанесен значительный ущерб. Сегодня утром QatarEnergy заявила о новом ракетном обстреле объектов производства сжиженного природного газа (СПГ) в Рас-Лаффан, из-за которого возник пожар. Позже пресс-служба МВД Катара сообщила в X, что огонь удалось локализовать, пострадавших нет. На месте работают пожарные и специалисты по обезвреживанию взрывчатых веществ.