Нефть и газ ищут новые пути

Единственный экспортный узел для сырой нефти из стран Персидского залива подвергся ударам. Речь об НПЗ Samref в порту Янбу Саудовской Аравии, пишет Reuters. На этом фоне котировки марки Brent на лондонской бирже ICE поднялись на 6% и пробили отметку в $114 за баррель.

Совместное предприятие Saudi Aramco и Exxon Mobil на побережье Красного моря обрело ключевое значение после перекрытия Ормузского пролива, говорят собеседники Reuters. Эр-Рияд предупредил Тегеран, что терпение королевства и его соседей «не может быть безграничным», передает Financial Times со ссылкой на официальные власти. Сейчас порты Красного моря — один из немногих факторов, сдерживающих рост цен на нефть, считает эксперт по энергетике Кирилл Родионов:

«У Саудовской Аравии есть два основных маршрута поставок нефти. Первый — через Ормузский пролив — сейчас недоступен. А второй — нефтепровод "Восток-Запад", который позволяет транспортировать нефть в порт Янбу на побережье Красного моря. Удары по этому порту де-факто означают, что Иран хочет нанести максимальный ущерб экспортной инфраструктуре. Мощность нефтепровода "Восток-Запад" составляет 5 млн баррелей в сутки. Возникают риски, что поставки по этому маршруту пока будут минимальными.

Что касается нефтепровода "Киркук-Джейхан", его предельная мощность — по максимальной оценке — всего 1,6 млн баррелей в сутки. Это несопоставимо с мощностями Саудовской Аравии, которая остается крупнейшим производителем нефти на Ближнем Востоке. Нервозность на рынке сохраняется, но я считаю, что котировки все же не вернутся к максимумам 2008 года. Напомню, тогда летом цена Brent преодолевала отметку $140 за баррель».

Накануне ударам также подверглись энергообъекты на юге Исламской республики. В ответ Тегеран ударил по крупнейшему комплексу СПГ в Катаре. Площадка производит около 20% мирового сжиженного природного газа. Предприятие остановило работу. Утром компания QatarEnergy сообщила о повторных атаках на свои объекты.

На этом фоне стоимость фьючерсов на природный газ на хабе TTF в Нидерландах взлетела на 25% — до более чем $800 за 1 тыс. куб. м. Впрочем, до масштабного энергетического кризиса Европе пока далеко, рассуждает руководитель управления аналитических исследований компании AVI Capital Дмитрий Александров:

«Когда мы смотрим на спотовые цены, особенно в Европе, надо учитывать высокую спекулятивность: там несколько крупных игроков, которые могут хеджировать риски и конкурировать друг с другом за цену. Я бы не сказал, что Европе теперь грозит осенне-зимний кризис из-за невозможности восполнить запасы газа. Скорее всего, это может повлиять на цену в ближайшие несколько кварталов. Вряд ли в ближайшее время увеличатся объемы поставок российского газа. Вероятнее, он будет свободнее идти в другие регионы, а оттуда — уже на европейские рынки. Но рост закупок пока выглядит маловероятным».

Дональд Трамп возложил ответственность за удары по югу Ирана на Израиль. При этом он пригрозил уничтожить крупнейшее газовое месторождение Исламской республики, если страна продолжит атаковать Катар.

