Главные новости к утру 19 марта

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что работа трехсторонней группы Россия—США—Украина поставлена на паузу.

В Севастополе из-за налета погиб человек, еще двое ранены.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал массовый убой домашнего скота строгой, но необходимой ветеринарной мерой.

Иран нанес ракетный удар по крупнейшему в мире СПГ-заводу в Катаре.

В ОАЭ из-за падения обломков ракеты работу приостановил газоперерабатывающий завод в Хабшане.

Президент России Владимир Путин направил соболезнования Верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи в связи с гибелью секретаря Высшего совета нацбезопасности Али Лариджани.