Иран нанес ракетный удар по крупнейшему в мире СПГ-заводу в Катаре

Иран нанес ракетный удар по промышленному комплексу Рас-Лаффан в Катаре. Атаковано крупнейшее в мире предприятие по производству сжиженного природного газа.

Как сообщила в соцсети X государственная нефтегазовая корпорация Катара QatarEnergy, предприятию «нанесен значительный ущерб». На территории комплекса Рас-Лаффан начались несколько пожаров. Помимо СПГ-завода там находятся еще несколько перерабатывающих предприятий и порт, который предназначен для экспорта сжиженного природного газа.

Минобороны Катара заявило, что Иран запустил в сторону Катара пять баллистических ракет, из которых четыре были сбиты. Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани назвал атаку «безрассудной и опасной эскалацией конфликта в одном из важнейших энергетических узлов мира».

QatarEnergy уточнила, что пострадавших среди сотрудников комплекса Рас-Лаффан нет. Все они были эвакуированы за несколько часов до ракетного удара.

2 марта Иран впервые с начала конфликта на Ближнем Востоке нанес удар по территории Рас-Лаффан. QatarEnergy остановила производство СПГ и сопутствующих продуктов. Власти Катара сообщали, что для возвращения к обычному графику поставок сжиженного природного газа потребуются «недели или месяцы».