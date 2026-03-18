Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Лариджани

Президент России Владимир Путин направил соболезнования Верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи в связи с гибелью секретаря Высшего совета нацбезопасности Али Лариджани.

«Мне довелось неоднократно встречаться с этим государственным деятелем, мудрым и дальновидным политиком, твердо и последовательно отстаивавшим интересы своего народа»,— написано в послании Владимира Путина. Текст опубликовала гостелерадиокомпания Ирана IRIB.

Послание президента передало в МИД Ирана посольство России в республике. В тексте письма указано, что диппредставительство выражает министерству «уверения в своем весьма высоком уважении».

Офис Али Лариджани подтвердил его гибель в ночь на 18 марта. Армия обороны Израиля заявляла, что секретарь Высшего совета нацбезопасности был убит в результате удара ЦАХАЛа. Последняя встреча Али Лариджани и Владимира Путина прошла в Москве 30 января.