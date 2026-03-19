Песков: работа трехсторонней группы России—США—Украины приостановлена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что работа трехсторонней группы Россия—США—Украина по вопросам безопасности поставлена на паузу.

При этом, как уточнил господин Песков в разговоре с «Известиями», работа по организации обменов пленными между Россией и Украиной продолжается. Кроме того, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев продолжает контактировать с американской стороной по экономическим вопросам.

С начала года состоялись три раунда трехсторонних переговоров России—США—Украины. Последний прошел в Женеве 17-18 февраля. Четвертая встреча должна была состояться в начале марта, но была перенесена из-за конфликта на Ближнем Востоке.