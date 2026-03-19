Один человек погиб и двое ранены в Севастополе из-за налета БПЛА

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО и Черноморского флота сбили над городом 27 беспилотников. Один человек погиб. Еще двое получили травмы средней степени тяжести.

Как уточнил господин Развожаев, погибший мужчина в момент атаки БПЛА находился в частном доме в СНТ. Губернатор также рассказал, что из-за падения обломков беспилотников загорелись два жилых дома и одно промышленное здание. В одном из многоквартирных домов выбиты окна, возле него — повреждены восемь автомобилей.

Угроза атаки БПЛА действовала в Севастополе с 00:06 до 02:31 мск.