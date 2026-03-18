Жога призвал отправить чиновников Урала на Донбасс для помощи жителям и бойцам

Полномочный представитель президента Артем Жога решил распространить проект Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) «Доброслужащий», который предусматривает отправку госслужащих на Донбасс для поддержки мирных жителей и военных в госпиталях, на все шесть регионов Уральского федерального округа (УрФО). В ходе совещания на пятом форуме «Патриоты Урала» в Ханты-Мансийске господин Жога подчеркнул, что чиновники должны ездить в прифронтовые территории «не туристами, а для работы» в собственные отпуска.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«За время гуманитарной миссии госслужащие практически круглосуточно, иногда под обстрелами, перевязывают раны или готовят горячие обеды. Именно это и есть настоящее служение обществу. Начнем с ознакомительной миссии для чиновников и будем дальше системно развивать проект. Считаю, что работа госслужащего не заканчивается стенами кабинета»,— отметил полпред.

Как пояснили в правительстве Югры, за два года реализации проекта в регионе более 1,4 тыс. чиновников ХМАО выезжали в зону проведения специальной военной операции (СВО). «Для них служение людям перестало быть просто работой – оно стало частью жизни. Тиражирование проекта позволит сформировать единое пространство взаимопомощи»,— заверил губернатор Руслан Кухарук.

Форум «Патриоты Урала», инициированный Артемом Жогой, призван объединить волонтеров, гражданских активистов, представителей государственных структур и некоммерческих организаций для обсуждения актуальных вопросов поддержки участников СВО и членов их семей. Впервые он прошел в Верхней Пышме (Свердловская область), во второй раз — в Миассе (Челябинская область), в третий — в Ельцин-центре в Екатеринбурге. Четвертый форум в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ) собрал более 250 волонтеров и активистов из 12 регионов России.

Пятый форум «Патриоты Урала» прошел 18 марта на площадке филиала национального центра «Россия» в Ханты-Мансийске, его главной темой стала помощь бойцам СВО в госпиталях и патриотическое воспитание молодежи. Участие в мероприятии приняли более 300 активистов и волонтеров из 1,2 тыс. заявившихся. Впервые на форуме работала площадка «Патриоты Урала. Дети», которая собрала около 50 школьников и студентов. В течение дня Артем Жога осмотрел выставку «душевного ОПК», где были представлены изделия для облегчения быта бойцов на передовой: одежда, свечи, игрушки и обереги. Полпред отметил, что такие вещи помогают военным переключиться от боевых действий и настроиться на дальнейшее выполнение задач.

Василий Алексеев, Ханты-Мансийск