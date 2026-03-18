Ярославские ученые создали инновационный гель для заживления ран

Ученые Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ) разработали инновационный гель для заживления ран, его готовят к испытаниям. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

«На кафедре биотехнологии и фармацевтического инжиниринга Института химии и химической технологии ЯГТУ завершается разработка оригинального композиционного материала на основе пептидного гидрогеля для ускоренного заживления ран с антимикробным эффектом при послеоперационной терапии, лечении хронических и диабетических язв, ожогов и травм»,— сообщила ректор ЯГТУ Елена Степанова.

Преимуществом разрабатываемого геля называется использование синтетических гелеобразователей. Для улучшения биосовместимости с живыми клетками и тканями добавляется коллаген в небольшом количестве. Эти компоненты создают трехмерную сетчатую гелевую структуру, необходимую для эффективного роста и закрепления клеток с последующим формированием здоровой ткани.

Для защиты формирующихся тканей от инфекций в гель добавляется антимикробный компонент класса миметиков катионных ультракоротких пептидов широкого спектра действия. Предполагаемый механизм действия этого соединения должен обеспечить защиту от резистентных микроорганизмов. Компонент был впервые получен в лаборатории Института химии и химической технологии ЯГТУ, автор технологии — аспирантка Анна Наметкина. Высокая эффективность данного компонента уже подтверждена, подана заявка на патент на изобретение РФ.

Госпожа Степанова объяснила, что сейчас ранозаживляющие средства в основном импортные и дорогие. Если проект ярославских ученых будет успешен, то это приведет к расширению перечня препаратов для ускоренного заживления ран на российском рынке.

ЯГТУ — крупнейший технический вуз Ярославской области. Вуз создает компоненты для «Москвича», открывает судостроительные инженерные классы, разрабатывает экологичный стимулятор роста растений. Его студенты собирали документы для включения населенных пунктов региона в перечень исторических поселений.

Алла Чижова