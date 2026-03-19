Северная железная дорога готовит инфраструктуру к весеннему паводку

Перед началом ледохода и паводка СЖД проводит специальную подготовку железнодорожного пути и других объектов инфраструктуры.

«На всей территории Северной магистрали проводится осмотр мостов и водоотводных сооружений, участков со сложными геологическими условиями. Под особым контролем — участки земляного полотна, которые проходят вблизи берегов водоемов. Локомотивные бригады, следуя через эти места, будут проявлять особую бдительность»,— рассказал начальник СЖД Рашид Сайбаталов.

Железнодорожники организовали 49 временных водомерных постов для наблюдений за уровнями воды в реках. На большинстве из них еще наблюдается ледостав. По состоянию на 19 марта ото льда вскрылась река Воймига в Ивановской области, а в Вологодской области реки Содема и Шексна в пределах мостовых переходов не замерзали.

Ведется очистка от снега и льда водопропускных и водоотводных объектов, малых мостов. На территории дороги это более 1,6 тыс. километров кюветов, 4,8 тыс. километров водоотводных и нагорных канав, более 4,7 тыс. водопропускных труб и малых мостов. Эта работа будет продолжаться до конца апреля в зависимости от местных погодных условий.

Создан запас материалов и инструментов для предупреждения размывов пути и оперативной ликвидации последствий в случае, если размыв произойдет. Готовятся вагоны с бутовым камнем, щебнем, шпалами, лесом и инструментами. На СЖД из 167 таких вагонов формируется 19 специальных противоразмывных поездов. Они распределены по станциям на всем протяжении железной дороги. Кроме того, подготовлен резервный состав со щебнем из 30 вагонов-самосвалов.