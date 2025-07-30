Ярославский технический университет создаст компоненты для «Москвича»

Ярославский государственный технический университет (ЯГТУ) будет помогать компании МАЗ «Москвич» разрабатывать автокомпоненты. Университет создаст конструкторскую документацию для локализации производства в России, включая опоры подвески двигателей и элементы шасси, сообщили в вузе. ЯГТУ также разрабатывает полировальные пасты, которые уже тестируются на заводе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Ректор ЯГТУ Елена Степанова сообщила, что университет может стать поставщиком научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для МАЗ «Москвич». Директор по закупкам АО МАЗ «Москвич» Павел Голубев отметил, что ЯГТУ — инновационный и быстро развивающийся университет, соответствующий задачам компании. «Мы остались довольны тем, что увидели в конструкторском бюро и Центре инженерных разработок. Надеемся на долгосрочное и плодотворное сотрудничество»,— сказал он.

ЯГТУ активно участвует в импортозамещении и обратном инжиниринге, сотрудничая с промышленными партнерами в различных отраслях. В начале 2024 года университет получил грант в размере 300 млн руб. от Минпромторга России на создание центра инженерных разработок, что позволит увеличить вычислительные мощности и приобрести современное программное обеспечение.

Антон Голицын