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Ярославский технический университет создаст компоненты для «Москвича»

Ярославский государственный технический университет (ЯГТУ) будет помогать компании МАЗ «Москвич» разрабатывать автокомпоненты. Университет создаст конструкторскую документацию для локализации производства в России, включая опоры подвески двигателей и элементы шасси, сообщили в вузе. ЯГТУ также разрабатывает полировальные пасты, которые уже тестируются на заводе.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Ректор ЯГТУ Елена Степанова сообщила, что университет может стать поставщиком научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для МАЗ «Москвич». Директор по закупкам АО МАЗ «Москвич» Павел Голубев отметил, что ЯГТУ — инновационный и быстро развивающийся университет, соответствующий задачам компании. «Мы остались довольны тем, что увидели в конструкторском бюро и Центре инженерных разработок. Надеемся на долгосрочное и плодотворное сотрудничество»,— сказал он.

ЯГТУ активно участвует в импортозамещении и обратном инжиниринге, сотрудничая с промышленными партнерами в различных отраслях. В начале 2024 года университет получил грант в размере 300 млн руб. от Минпромторга России на создание центра инженерных разработок, что позволит увеличить вычислительные мощности и приобрести современное программное обеспечение.

Антон Голицын

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