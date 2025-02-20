Ярославские студенты помогут селам получить статус исторических

Студенты Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ) начали собирать документы для включения населенных пунктов региона в перечень исторических поселений регионального значения. Об этом сообщили в вузе.

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«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославской области появятся исторические поселения регионального значения. 13 районов региона уже подали заявки. Новый статус позволит населенным пунктам получить федеральную поддержку в сфере благоустройства.

«В прошлом году к нам обратились с просьбой помочь поселениям региона с присвоением статуса исторических. К работе привлечены студенты четвертого курса Института архитектуры и дизайна»,— рассказала ректор ЯГТУ Елена Степанова.

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Студенты уже провели полевые исследования в селе Середа Даниловского района. Они составляют описание всех объектов культурного наследия и фотографируют их, фиксируют ценные историко-градостроительные панорамы и составляют иные необходимые схемы. В дальнейшем студенты отправятся в Курбу, Большое село и Кукобой. Курирует работы директор Института архитектуры и дизайна ЯГТУ Михаил Кудряшов.

Результаты передадут в ГБУ ЯО «Проектный институт». Над документацией также работают студенты ЯГПУ.

Алла Чижова