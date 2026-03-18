ПСБ проводит конкурс на лучший проект обновления территории стадиона «Шинник»

ПСБ запустил всероссийский архитектурный конкурс эскизных предложений по реконструкции стадиона «Шинник» с общественно-деловым пространством и иной спортивной инфраструктурой. К участию приглашаются профессиональные архитектурные бюро, проектные организации и творческие консорциумы, имеющие успешный опыт реализации подобных проектов.

«Архитектура спортивных побед начинается с чертежа: мы объявляем конкурс на создание проекта стадиона будущего и дизайн окружающего его пространства. И наша цель — переосмыслить роль арены в городской среде. Мы трансформируем стереотип о стадионе, как об огромной чаше, оживающей только в дни соревнований, и создадим многофункциональный кластер, который станет точкой притяжения, “сердцем” района, его энергетическим ядром. Мы ищем тех, кто готов бросить вызов устоявшимся представлениям, кто может предложить смелую идею, способную превратить типовой спортивный объект в живой, дышащий организм. Участвуйте в конкурсе и подарите городу символ, вдохновляющий на движение вперед каждый день»,— прокомментировал Дмитрий Макеев, заместитель председателя ПСБ.

Этот проект, реализуемый при поддержке правительства Ярославской области, — важный этап в развитии городской среды Ярославля, который задаст вектор на создание комфортного пространства для жителей города. Его реализация позволит обновить стадион «Шинник», сделав из него современный спортивный комплекс на 12 000 мест, построить новый деловой центр, организовать и оснастить общественные пространства для отдыха и досуга горожан в любое время года. Всероссийский масштаб конкурса нацелен привлечь ведущих архитекторов страны для создания проекта, который станет образцом современной урбанистической инфраструктуры.

Организация и проведение всех этапов конкурса обеспечивается АНО «Центр развития городских территорий». Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется до 27 марта, прием конкурсных работ — с 6 по 15 апреля 2026 года. Не позднее 24 апреля 2026 года будут подведены итоги и объявлены победители.