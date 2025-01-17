В Ярославле разработали стимулятор роста растений

Ученые Ярославского государственного технического университета разработали экологичный стимулятор роста растений, который увеличивает урожайность на 50% и более. Об этом сообщили в правителтьстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Стимулятор роста растений обладает высокой эффективностью, низкой стоимостью и широким спектром применения для различных культур: зерновых, овощных, ягодных и декоративных.

Ректор ЯГТУ Елена Степанова подчеркнула, что задача университета — создать полноценную инновационную среду. В настоящее время разрабатывается концепция продукта и стратегия коммерциализации при поддержке Центра трансфера технологий ЯГТУ и фонда «Сколково». Команда проекта входит в экосистему доверия IGTech фонда «Сколково», что способствует созданию DeepTech-стартапов.

Разработка была поддержана министерством социальных коммуникаций и научно-технологического развития Ярославской области через грант, полученный в 2024 году.

Антон Голицын