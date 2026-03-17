В Звенигороде повторно проверили реку в поисках пропавшей девочки

Сотрудники МЧС России проводят повторные проверки участков на Москве-реке в Звенигороде в поисках пропавшей 7 марта девочки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Проводятся точечные погружения в местах обнаружения неустановленных предметов эхолотами бокового сканирования»,— уточнили в МЧС. Также водолазы проверяют уже отработанные места вдоль берега.

7 марта в Восточном микрорайоне Звенигорода пропали три подростка — 13-летняя девочка и два 12-летних мальчика. По предварительным данным, дети провалились под лед. 11 марта в 800 км от предполагаемого места происшествия было найдено тело первого мальчика. Через два дня спасатели нашли тело второго подростка в 7 км от места ЧП.

СКР возбудил уголовное дело об убийстве. За все время поисков водолазы совершили 162 погружения, обследовав 317 тыс. кв. м акватории реки. В поисковой операции участвуют более 160 человек и около 40 единиц техники.