В Звенигороде нашли тело одного из трех пропавших детей

Сотрудники МЧС обнаружили тело одного из трех детей, пропавших в подмосковном Звенигороде. По данным «РИА Новости», его обнаружили в акватории Москвы-реки в 800 метрах от места, где дети, предположительно, провалились под лед.

13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков пропали во время прогулки по Восточному микрорайону Звенигорода 7 марта. На следующий день СКР возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Следователи нашли на берегу шапку одного из подростков.

Утром 11 марта спасатели заявили о планах расширить зону поиска пропавших детей. В поисковой операции участвуют сотрудники МЧС, «Мособлпожспаса», отряд «ЛизаАлерт», водолазная группа «ДобротворецЪ», а также сотрудники полиции и медики.

Никита Черненко