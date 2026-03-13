В Звенигороде нашли тело второго пропавшего ребенка

В Звенигороде спасатели обнаружили тело второго пропавшего ребенка. Об этом сообщили в МЧС.

13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков пропали 7 марта во время прогулки по Восточному микрорайону Звенигорода. СКР возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Согласно предварительной версии, дети провалились под лед и утонули. 11 марта было обнаружено первое тело — его нашли в 800 м от того места, где дети могли упасть в реку. В подмосковном главке СКР сообщили ТАСС, что тело второго мальчика нашли на значительном расстоянии — в 7 км от того места.

В МЧС уточнили, что спасатели и волонтеры круглосуточно ведут поиски в воде и на берегу, местность осматривают в том числе с воздуха. В поисковых работах участвуют в том числе спасатели «Мособлпожспаса», волонтеры и добровольцы. С родственниками детей работают психологи МЧС России.