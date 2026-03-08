В Звенигороде возбудили уголовное дело после исчезновения троих детей

В подмосковном Звенигороде возбудили уголовное дело по факту исчезновения троих подростков. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Московской области.

Следователи установили, что днем 7 марта дети гуляли по Восточному микрорайону в Звенигороде, где протекает река Москва. «С тех пор дети на связь не выходили, их мобильные телефоны недоступны»,— сообщили в ведомстве. Там добавили, что на берегу реки нашли шапку. Предположительно, она принадлежит одному из пропавших подростков.

Пропавшие — 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области. «В ходе первоначальных поисков получены свидетельские показания о том, что несовершеннолетних видели вблизи водоема»,— указали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело об убийстве (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Водолазы, следователи и поисковики продолжают работу.