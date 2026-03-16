Главные новости за 16 марта: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

События понедельника: выбор «Ъ-Черноземье»

Опубликованы результаты торгов за имущество стеклотарного завода в Воронежской области, принадлежавшего обанкротившемуся владимирскому ООО «Раско». Наибольшую цену в размере 410 млн руб. предложило местное ООО СЗ «Арт-финанс» Егора Лукина. Фирма входит в группу компаний ДСК (контролируется семьей экс-сенатора РФ, депутата воронежской облдумы Сергея Лукина). Там рассказали «Ъ-Черноземье», что «это — резерв под возможное строительство».

Арбитражный суд Белгородской области признал несостоятельным АО «Виогем» — крупнейший в России специализированный научный центр в области горного дела. В отношении общества открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Как следует из материалов суда, общая сумма требований, включенных в реестр, составила 2,86 млрд руб. Наибольшая доля задолженности (2,73 млрд) приходится на банк ВТБ, который является истцом по этому делу. Всего число кредиторов института равно восьми.

Губернатор Курской области Александр Хинтшейн на заседании облправительства поручил проанализировать размер региональных штрафов за различные правонарушения и подготовить предложения по их увеличению. Мониторинг чиновники должны провести до середины мая, а подготовить проект закона, предполагающего увеличение штрафов — до середины июня.

Арбитражный суд Липецкой области рассматривает иск регионального управления капитального строительства к местному ООО «Строительное монтажное управление-3» Александра Бунцева о взыскании 51,6 млн руб. Между чиновниками и компанией были заключены три контракта на выполнение строительных работ на объектах социальной инфраструктуры в ДНР. Истец считает, что подрядчик получил авансовые платежи по этим контрактам, однако в полном объеме обязательства не исполнил.

На этой неделе началось выдвижение кандидатов на предварительное голосование «Единой России» (ЕР) перед выборами в Государственную думу. Первым участником от шести регионов Черноземья стал зампред регионального парламента в Орловской области Михаил Вдовин.

100% долей в уставном капитале оператора связи в Тамбовской области ООО «Ланта», перешедших в федеральную собственность, выставлены на продажу. Начальная цена актива составляет 438,2 млн руб. В компании до сих пор работает 246 человек. Заявки от потенциальных участников принимаются с 16 по 23 марта. «Ланту» изъяли из рук бывших собственников в связи их участием в деятельности экстремистского объединения, запрещенного на территории России.

Анна Швечикова