Липецкое управление капстроительства судится с подрядчиком за проекты в ДНР

Арбитражный суд Липецкой области рассматривает иск областного казенного учреждения «Управление капитального строительства Липецкой области» к местному ООО «Строительное монтажное управление-3» Александра Бунцева о взыскании 51,6 млн руб. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.

Поводом для обращения в суд стали неотработанные авансовые платежи по контрактам на ремонт образовательных учреждений в Донецкой Народной Республике. Суд принял заявление к производству, его рассмотрят 1 апреля 2026 года.

Согласно материалам дела, в 2023 году между ОКУ «УКС Липецкой области» и ООО «СМУ-3» были заключены три контракта на выполнение строительных работ на объектах социальной инфраструктуры в ДНР. Речь идет о Володарской школе №2, Боевской школе, а также Володарском ясли-саду №1 «Солнышко».

По расчетам истца, подрядчик получил авансовые платежи по этим контрактам, однако в полном объеме обязательства не исполнил. Общая сумма неотработанных и не возвращенных авансов, по данным учреждения, составила 43,2 млн руб. Управление направляло подрядчику несколько досудебных претензий с требованием вернуть средства. Однако, как утверждает истец, деньги добровольно возвращены не были, а претензии остались без удовлетворения.

В связи с этим ОКУ «УКС Липецкой области» просит взыскать с ООО «СМУ-3» не только сумму неотработанных авансовых платежей, но и проценты за пользование чужими денежными средствами (8,4 млн руб.).

В прошлом году на территории ДНР был заявлен ряд проектов жилищного строительства застройщиками Черноземья. В декабре 2025 года белгородская группа компаний «Трансюжстрой» заявила о планах построить в Мариуполе четыре жилых комплекса. Общая стоимость — 2,7 млрд руб. До этого, в сентябре, о намерении реализовать проект в Мариуполе сообщало ООО «Специализированный застройщик “Корпорация СМУ-5”» за 3 млрд руб.

Анна Швечикова