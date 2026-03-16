ДСК может застроить площадку бывшего завода «Раско» в Воронеже

В ответ на запрос «Ъ-Черноземье» по поводу приобретения с аукциона площадки стеклотарного завода в Железнодорожном районе Воронежа в пресс-службе «Домостроительного комбината» (ДСК, контролируется семьей экс-сенатора РФ, депутата воронежской облдумы Сергея Лукина) 16 марта рассказали, что «это — резерв под возможное строительство». Говорить о параметрах проекта, по словам представителя организации, пока преждевременно.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», сегодня были опубликованы результаты торгов за незалоговое и залоговое имущество стеклотарного завода, принадлежавшего обанкротившемуся владимирскому ООО «Раско». Наибольшую цену в размере 410 млн руб. предложило местное ООО СЗ «Арт-финанс» Егора Лукина. Фирма входит в группу компаний ДСК. Документы о купле-продаже имущества пока не подписаны.

Имущество предприятия выставили на продажу одним лотом с начальной ценой 357,3 млн руб. Часть активов находится в залоге у двух компаний — аффилированного с ДСК ООО «Строительно-финансовая компания» и владимирского ООО «Экспо гласс». Помимо «Арт-финанса», на торги заявились еще два участника. Индивидуальный предприниматель Наталья Степанова предложила выкупить лот за 408,4 млн руб. СФК, также участвовавшая в аукционе, остановилась на отметке 360 млн руб.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора лот может быть предложен госпоже Степановой.

Конкретные параметры возможной застройки территории завода ни разу публично не озвучивались ни одним из участников торгов.

Денис Данилов, Сергей Калашников