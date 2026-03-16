Хинштейн предложил увеличить штрафы в Курской области

Губернатор Курской области на заседании облправительства поручил проанализировать размер региональных штрафов за различные правонарушения и подготовить предложения по их увеличению. Мониторинг городские и областные власти должны осуществить до середины мая, а подготовить проект закона, предполагающего увеличение штрафов — до середины июня.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«Наводить порядок одними уговорами не очень эффективно. Взывания к совести слышат далеко не все нарушители. Удар рублем по карману — это совершенно другой коленкор. Люди, считающие, что их личные шкурные интересы важнее, чем интересы других граждан, должны нести ответственность»,— сказал губернатор.

Речь идет в том числе об увеличении штрафов за неправильную парковку как легковых автомобилей, так и грузового транспорта. Мэр Курска Евгений Маслов пояснил, что большинство специально оборудованных за городом парковок для большегрузов «не используются».

Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что власти Воронежа планируют ввести штрафы для операторов средств индивидуальной мобильности за оставление электросамокатов в неположенных местах и нарушения в запрещенных зонах.

Егор Якимов