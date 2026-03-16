Орловский депутат первым выдвинулся на праймериз для выборов в Госдуму от Черноземья

На этой неделе началось выдвижение кандидатов на предварительное голосование «Единой России» (ЕР) перед выборами в Государственную думу. Первым участником от шести регионов Черноземья стал зампред Орловского областного совета Михаил Вдовин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Он готов выдвигаться по единственному избирательному округу № 147 и по списку. В нынешнем созыве Госдумы орловский одномандатный округ представляет экс-ректор местного опорного госуниверситета имени Тургенева Ольга Пилипенко.

Также господин Вдовин принимает участие в предварительном голосовании по отбору кандидатов в облсовет. Там он выдвигается по территории одномандатного избирательного округа № 7 и территории окружной части № 7. Помимо господина Вдовина на выборы в облсовет выдвинулись уже три человека, в том числе руководитель исполкома местного ЕР Андрей Соколов.

После господина Вдовина на праймериз ЕР выдвинулись кандидаты в депутаты Госдумы от Тамбовской области. От этого региона зарегистрированы неработающий Николай Кобяков и исполнительный директор ООО «Семья» Олег Хабаров.

Кандидаты в местные парламенты появились еще в двух регионах Черноземья. Например, в Курской области, где будут выбирать депутатов облдумы, есть уже три кандидата, в том числе участник специальной военной операции и рыльский депутат Владимир Куцев. В Липецкой области, где осенью выберут новый созыв облсовета, для участия в праймериз зарегистрировались шесть человек, в том числе бывший спикер Павел Путилин. Четверо кандидатов на данный момент зарегистрированы для отбора участников на выборы в Тамбовскую облдуму.

Сергей Толмачев