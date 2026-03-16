Пол Томас Андерсон получил свой первый «Оскар»

Американский кинематографист Пол Томас Андерсон был удостоен премии «Оскар» за лучший адаптированный сценарий к фильму «Битва за битвой». Это первая награда Академии кинематографических искусств и наук, которую завоевал режиссер, хотя его работы номинировались более 10 раз.

Господин Андерсон поблагодарил в своей речи писателя Томаса Пинчона — автора романа «Вайнленд», на котором и основан сценарий фильма. «Я написал этот фильм для своих детей, чтобы извиниться за беспорядок, который мы оставили им в этом мире. Но я также писал с надеждой, что именно они станут поколением, которое, надеюсь, привнесет здравый смысл и порядочность»,— заявил со сцены господин Андресон.

Картина также была отмечена в двух других категориях: фильм получил приз за лучший кастинг, а Шон Пенн, который сыграл в нем полковника Стивена Локджо, удостоился премии в номинации «Лучшая мужская роль второго плана».