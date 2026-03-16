Фильм «Господин Никто против Путина» получил «Оскар»

Картина «Господин Никто против Путина» получила «Оскар» за лучший документальный фильм. Награду приняли режиссеры ленты — Дэвид Боренштейн и Павел Таланкин.

«Во имя нашего будущего, во имя всех наших детей, давайте остановим все войны. Сейчас»,— сказал во время награждения Павел Таланкин.

Господин Таланкин — бывший учитель из Челябинской области. Работая в школе, он запечатлел на камеру то, как менялся учебный процесс после начала российской военной операции на Украине. Дэвид Боренштейн помог создать из отснятых материалов документальный фильм — он взял на себя написание сценария и монтаж. Спустя два года, летом 2024-го, Павел Таланкин уехал из страны.

До этого фильм получил специальный приз кинофестиваля «Сандэнс», а также завоевал премию Британской академии кино и телевизионных искусств. В феврале пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что фильм в Кремле не смотрели.