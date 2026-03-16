В номинации «Лучшая актриса» премию «Оскар» получила Джесси Бакли

Актриса Джесси Бакли получила премию «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Хамнет», который рассказывает о семейной жизни Уильяма Шекспира.

В номинации были также представлены:

Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность»)

Эмма Стоун («Бугония»)

Роуз Бирн («Я бы тебя пнула, если бы могла»)

Кейт Хадсон («Мелодия их мечты»)

Госпожа Бакли сыграла в ленте супругу английского поэта и драматурга. До этого она получила за свою работу премию «Выбор критиков», «Золотой глобус» как лучшая актриса в драме, премию BAFTA и Actor Award.

