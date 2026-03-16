Мультфильм российского мультипликатора «Три сестры» не получил «Оскар»

«Оскар» за лучший короткометражный анимационный фильм получила картина «Девушка, которая плакала жемчугом», созданная Крисом Лависом и Мациком Щербовски. Лента выполнена в технике кукольной анимации. Киноакадемия раньше уже отмечала работу канадских художников — в 2008 году мультфильм «Мадам Тутли-Путли» также был номинирован на «Оскар», но награду он тогда не получил.

В этой номинации за победу боролись еще четыре работы: «Бабочка» Флоранс Мьель, «Вечнозеленый» Натана Энгельхардта и Джереми Спирса, а также «Пенсионный план» Джона Келли. В ней также была представлена работа российского художника-аниматора Константина Бронзита «Три сестры».

Для господина Бронзита это была уже третья номинация на «Оскар». Он отправил «Трех сестер» на конкурс от лица некоего Тимура Когнова, даже сочинив для него биографию. Лишь когда работа оказалась в шорт-листе, режиссер признался в своем авторстве. Режиссер объяснял, что для него было важно понять, оценят ли зрители и критики кино исключительно по его достоинствам.