«Оскар» за лучшую мужскую роль получил Майкл Б. Джордан

Актер Майкл Б. Джордан получил «Оскар» за лучшую мужскую главную роль в фильме «Грешники» режиссера Райана Куглера. Он сыграл в ленте сразу две главные роли — братьев-близнецов Элайджу и Элиаса Мура, в прошлом работавших на чикагскую мафию.

В борьбе за статуэтку господин Джордан обошел Леонардо Ди Каприо («Битва за битвой») и Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»). Также в номинации были представлены Вагнер Моура («Секретный агент») и Итан Хоук («Голубая луна»).

«Грешники» — фильм ужасов, который сочетает в себе элементы мюзикла,— установил оскаровский рекорд, получив 16 номинаций. Из них он завоевал всего четыре награды: вместе с наградой за лучшую роль кинокритики отметили его за операторскую работу, лучший оригинальный саундтрек, а также лучший оригинальный сценарий.

Победители «Оскара-2026» в других номинациях — в материале «Ъ».