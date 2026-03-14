В Греции назвали ослабление санкций фактором атаки на танкер у Новороссийска

Министр судоходства Греции Василис Кикилиас предположил, что атака на греческий танкер Maran Homer у берегов Новороссийска может быть связана с решением США временно ослабить санкции против российской нефти. Об этом сообщает «Ъ »со ссылкой на ERTnews.

«Предполагается, что этот удар является частью давления, которое оказывают страны региона»,— заявил господин Кикилиас.

По его словам, Греция планирует выразить решительный протест из-за эскалации напряженности в международном судоходстве, в том числе на уровне Евросовета.

Греческий танкер Maran Homer подвергся атаке неизвестным объектом утром 14 марта во время ожидания разрешения войти в терминал Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске. Судно получило незначительные повреждения, пострадавших нет. Танкер находился без груза.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) выдало лицензию, разрешающую продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта. Документ действует до 12 апреля.

Анна Гречко