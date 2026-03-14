Греция связала атаку на Maran Homer с решением США по российской нефти

Атака на греческий танкер Maran Homer в Черном море может быть связана с недавним решением США выдать временную лицензию на продажу российской нефти, заявил министр судоходства и островной политики Греции Василис Кикилиас.

Министр судоходства и островной политики Греции Василис Кикилиас

Фото: Jakub Porzycki / NurPhoto / Getty Images

«Я считаю неприемлемыми нападения на суда под греческим флагом и принадлежащие греческим компаниям»,— сказал господин Кикилиас ERT News. Он добавил, что Греция намерена выразить решительный протест из-за эскалации напряженности в международном судоходстве, в том числе на уровне Евросовета.

Maran Homer подвергся атаке 14 марта. Танкер находился за пределами территориальных вод России и ожидал разрешения на заход в терминал Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском, где должен был принять нефть из Казахстана. На борту находились 24 человека, они не пострадали.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выдало лицензию, разрешающую продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта. Документ действует до 12 апреля. Министр финансов Скотт Бессент пояснял, что разрешение распространяется только на нефть, уже находящуюся в пути.

