Главные новости к утру 14 марта

Президент США Дональд Трамп заявил, что Центральное командование США осуществило бомбардировку острова Харк, через который Иран экспортирует 90% своей нефти. По словам господина Трампа, нефтяная инфраструктура на острове не была уничтожена «из соображений приличия».

Журналисты Reuters раскрыли личность художника Бэнкси. По данным агентства, под псевдонимом скрывается художник Робин Ганнингем.

На Афипском нефтеперерабатывающим заводе в Краснодарском крае произошел пожар из-за удара БПЛА. Также в краевом оперативном штабе сообщили об ударе беспилотников по порту «Кавказ».

Франция, Германия и Украина раскритиковали решение США ослабить санкции против РФ и разрешить ей продавать нефть с танкеров. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что решение Белого дома «разрушило надежды на то, что Вашингтон воздержится от подобных шагов».

Вооруженные силы Ирана отвергли обвинения в запуске ракет в сторону Турции и назвали произошедшее американской провокацией.