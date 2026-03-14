Афипский НПЗ загорелся после удара беспилотников

На Афипском нефтеперерабатывающим заводе в Северском районе произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Огонь затронул «технические установки», уточнили в ведомстве.

По предварительной информации, люди не пострадали. На месте происшествия работают оперативные и специальные службы.

Также в оперштабе сообщили об ударе беспилотников по порту «Кавказ» Темрюкского района Краснодарского края. Там пострадали трое человек.