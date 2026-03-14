Иран назвал запуск ракет в сторону Турции американской провокацией

Вооруженные силы Ирана отвергли обвинения в запуске ракет в сторону Турции. В центральном штабе военного командования «Хатам аль-Анбия» назвали произошедшее провокацией, совершенной США и Израилем, чтобы расстроить отношения между двумя соседними странами.

Произошедшее требует тщательного расследования, добавили в командовании. Заявление пресс-секретаря штаба передает государственная телерадиокомпания Ирана.

С момента начала военной операции США и Израиля на Ближнем Востоке Турция сообщала о перехвате трех иранских ракет — 4, 9 и 13 марта. Как сообщал портал Savunma sanayi, целью последнего удара была авиабаза Инджирлик в Адане. Снаряд был сбит силами ПВО НАТО.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что власти страны работают над тем, чтобы Анкара не оказалась втянута в конфликт на Ближнем Востоке. Он назвал это главной задачей турецких властей.