Франция, Германия и Украина раскритиковали решение США ослабить санкции против РФ

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский выразили протест против решения Белого дома разрешить России продавать нефть с танкеров. Об этом пишет Politico.

«Мы считаем, что это неправильно. В настоящее время существует проблема цен, но нет проблемы предложения. И в этой связи я хотел бы знать, какие еще факторы побудили правительство США принять это решение»,— заявил господин Мерц во время совместного выступления с премьер-министром Норвергии Йонасом Гаром Стёре.

Господин Мерц отметил, что решение американской администрации стало для него неожиданностью и «разрушило надежды на то, что Вашингтон воздержится от подобных шагов». «Мы хотим гарантировать, что Россия не воспользуется войной в Иране, чтобы ослабить Украину. Мы также не позволим Москве испытывать НАТО на восточном фланге и здесь, на севере»,— заявил канцлер Германии.

Президент Франции поддержал недовольство немецких властей. Он добавил, что рост цен на нефть «не означает, что мы должны пересматривать нашу санкционную политику в отношении России». Владимир Зеленский назвал решение США «не очень логичным», поскольку оно позволит России получить ресурсы для продолжения боевых действий против Украины.

Вчера ночью Управление по контролю за иностранными активами Минфина США выпустило лицензию, которая позволяет России продавать нефть и нефтепродукты, загруженные на суда до 12 марта. Разрешение, цель которого — увеличить глобальный охват существующих поставок топлива, будет действовать до 12 апреля.

