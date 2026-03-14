Трое человек пострадали из-за удара БПЛА по порту «Кавказ» в Краснодарском крае

Порт «Кавказ» в Темрюкском районе Краснодарского края подвергся удару дронов. Пострадали трое человек. Их госпитализировали, сообщили в краевом оперативном штабе.

Падение обломков БПЛА привело к повреждению технического судна, добавили в оперштабе. На причальном комплексе начался небольшой пожар, который быстро потушили. На месте работают специальные и экстренные службы, уточнили в ведомстве.

Также ночью под удар попал Северский район Краснодарского края — там из-за удара БПЛА произошел пожар на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода. Горят технические установки, заявляли в оперативном штабе. По предварительной информации, люди не пострадали.