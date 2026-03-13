Журналисты Reuters раскрыли личность художника Бэнкси

Под псевдонимом Бэнкси скрывается художник Робин Ганнингем, уроженец Бристоля, которого сейчас зовут Дэвид Джонс. Он специально сменил паспортное имя для конспирации. Об этом сообщили журналисты агентства Reuters по итогам расследования, которое проводилось несколько лет.

Дэвид Джонс (Робин Ганнингем) в 2004 году Фото: Peter Dean Rickards Робин Ганнингем в начале 2000-х Фото: @stevelazarides

В расследовании сообщается, что имя Бэнкси верно было раскрыто еще в 2008 году. Это сделал британский таблоид The Mail on Sunday. Журналисты издания тогда писали, что их годичное расследование «приблизилось к раскрытию» личности уличного художника настолько, насколько это вообще возможно.

В расследовании Reuters сообщается, что Роберт Ганнингем, предположительно, сменил имя после статьи The Mail on Sunday в 2008 году. «Робина Ганнингема не существует. Имя, которое вы назвали, я убил много лет назад»,— заявил Reuters бывший менеджер Бэнкси Стив Лазаридес.

Во время расследования журналисты Reuters поговорили с большим количеством людей, проанализировали различные документы, «цифровые следы» Бэнкси.

Одной из главных зацепок стал арест художника в 2000 году. Полиция Нью-Йорка задержала его из-за граффити на рекламном щите на Хадсон-стрит, 675. В содеянном признался Робин Ганнингем, пишет Reuters. Имя художника неоднократно упоминается в судебных и полицейских документах, связанных с арестом.

Непосредственно имя Дэвида Джонса, как сообщает Reuters, прозвучало, когда художник поехал на Украину делать серию трафаретных муралов в 2022 году. Источники Reuters, «знакомые с иммиграционными процедурами» на Украине, сообщили, что человек под фамилией Джонс пересекал границу вместе с фронтменом Massive Attack Робертом Делем Ная, который участвовал в создании серии граффити. Еще один источник Reuters сообщил дату рождения, указанную в паспорте господина Джонса. Она совпадала с датой рождения Робина Ганнингема.