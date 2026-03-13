Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 14–15 марта
12 марта в прокат вышел ряд фильмов, среди которых комедия российско-индийского производства «Жемчуг» и боевик «Охота за тенью» с Джеки Чаном в главной роли. Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Жемчуг
- Режиссер: Тина Баркалая
- В ролях: Светлана Ходченкова, Евгений Цыганов, Сергей Гилев, Ирина Пегова, Эра Зиганшина, Дарья Полунеева
- Жанр: драма, комедия, семейный / Россия / 94 мин.
- В прокате: с 12 марта
Кинокритик Юлия Шагельман: «Старшему поколению картина Тины Баркалаи может напомнить о сверхпопулярных в Советском Союзе индийских фильмах с их яркими красками, зажигательными танцами и непременными семейными тайнами, а тем, кто помоложе, — предложить ставший уже привычным в отечественном кино побег в некий вымышленный мир, где обитают люди, лишь формально похожие на наших с вами современников».
Охота за тенью
- Режиссер: Ларри Ян
- В ролях: Джеки Чан, Чжан Цзыфэн, Тони Люн Ка-Фай, Цы Ша, Вэнь Цзюньхуэй, Чэйни Линь
- Жанр: боевик, криминал, детектив / Китай, Гонконг / 142 мин.
- В прокате: с 12 марта
Кинокритик Михаил Трофименков: «…при всей прелести дуэли двух ветеранов жанрового кино и остроумию нескольких сценарных деталей, фильм получился, увы, очень скучным. Имя Джеки Чана, конечно, обязывает, но с количеством драк, занимающих три четверти 140-минутного фильма режиссер переборщил. Дедушке очень хотелось доказать, что он еще ого-го: простим ветерану невинную слабость».
Инферно
- Режиссеры: Альваро Гарсиа Лекуона, Эдуардо Лекуона
- В ролях: Карла Коронадо, Янкель Стивен, Хулия Макео
- Жанр: ужасы / Мексика / 89 мин.
- Слоган: «Оно пришло за тобой»
- В прокате: с 12 марта
Кинопрокатчик «World Pictures»: «Карла переезжает в некогда шикарный дом в центре Мехико, где теперь почти никто не живёт. Поскольку жильцы жаловались на паранормальную активность, девушка решает заснять призраков, чтобы раскрутить свой канал о загадочных явлениях. Ей помогает подруга-блогер, и вскоре Карла начинает ощущать чьё-то незримое присутствие».
Калевала: первый викинг
- Режиссер: Антти Йокинен
- В ролях: Элиас Салонен, Ээро Ахо, Илкка Койвула, Олли Рахконен, Криста Косонен, Йоханнес Холопайнен
- Жанр: фэнтези, драма, история / Финляндия / 143 мин.
- В прокате: с 12 марта
Кинопрокатчик «Cinema Park Distribution»: «Воспитанный чужим племенем викинг попадает в рабство. Здесь он встречает последних представителей рода воинов, к которому принадлежали его родители. От них он узнает, что клан, который его вырастил, виновен в смерти его близких. Теперь единственный путь, который у него остается — путь мести».
Мой парень, манекен
- Режиссер: Дмитрий Николенко
- В ролях: Анастасия Панова, Денис Никитин, Полина Шашуро, Сергей Соцердотский, Камиль Ларин
- Жанр: мелодрама, фэнтези / Россия / 78 мин.
- В прокате: с 12 марта
Кинопрокатчик «СБ Фильм»: «Вика — необычная девушка. Только она способна разглядеть в манекене заколдованного парня — пропавшего год назад сына владельца торгового центра. Надев на него волшебную маску, она оживила Радмира, но даже он не поверил Вике. Что уж говорить об окружающих, которые по велению древней магии не могут видеть и слышать Радмира. Вика доказывает ему, что магия реальна, и они объединяются, чтобы развеять чары».
Наследник
- Режиссер: Джон Паттон Форд
- В ролях: Глен Пауэлл, Маргарет Куолли, Джессика Хенвик, Билл Кэмп, Зак Вудс, Тофер Грейс
- Жанр: триллер, драма, комедия / Великобритания, Франция / 105 мин.
- В прокате: с 5 марта
Кинокритик Юлия Шагельман: «"Наследник" играет серьезными темами так легко и остроумно, с таким аморальным ехидством, что трудно не поддаться его обаянию. Расплата в виде размышлений над истинной ценой успеха настигает только на выходе из кинозала».
Посторонний
- Режиссер: Франсуа Озон
- В ролях: Бенжамен Вуазен, Ребекка Мардер, Пьер Лоттен, Дени Лаван, Сванн Арло, Мирей Перрье
- Жанр: драма, криминал / Франция / 122 мин.
- В прокате: с 5 марта
Кинокритик Андрей Плахов: режиссер новой версии "Постороннего" тоже явно любуется своим героем — аутистом и нарциссом в одном лице. Любуется режиссер и колониальным Алжиром: в черно-белом изображении оператора Мануэля Декоссе и природный фон, и персонажи приобретают эффектную ретроэлегантность. Как ни странно, именно в таком решении обнаруживается ключ к сухому протокольному стилю прозы Камю. Такой язык перевести на кинематографический, возможно, мог бы Ален Рене или Антониони. Висконти это не слишком удалось, Озон предложил не стопроцентно адекватную, но достаточно убедительную версию».
К себе нежно
- Режиссер: Иван Китаев
- В ролях: Карина Разумовская, Артем Ткаченко, Пелагея Невзорова, Алиса Конашенкова, Ольга Медынич, Людмила Артемьева
- Жанр: мелодрама, комедия / Россия / 108 мин.
- В прокате: с 5 марта
Кинокритик Юлия Шагельман: «…в фильме есть "юмор", так как авторы стремились снять что-то вроде нашего "Дневника Бриджит Джонс". Увы, получилось нечто похожее скорее на глянцевый рекламный каталог, лишенный души и обаяния. Возможно, создатели фильма и отнеслись к себе нежно, а может, даже "нежно-денежно", но к зрителям — совершенно немилосердно».
Большая земля
- Режиссер: Юлия Трофимова
- В ролях: Анастасия Куимова, Артем Быстров, Платон Герасимов, Евгений Харитонов, Владислав Ветров, Евгения Дмитриева
- Жанр: драма, триллер / Россия / 93 мин.
- В прокате: с 5 марта
Кинокритик Михаил Трофименков: «С легкой руки того же Звягинцева в отечественном кино родился целый ряд фильмов о маяках и островах в холодных морях. Причем маяки и острова должны быть непременно связаны с некой давнишней и очень-очень зловещей тайной. Странным образом это рифмуется с бесчисленными скандинавскими или ирландскими и шотландскими детективами, где что ни маяк — то могильник постыдных секретов маленьких местных общин. Наши же режиссеры этот банальный сюжетный ход триллеров упорно стараются облагородить, возвысить до статуса притчи».
Новая теща
- Режиссер: Аскар Узабаев
- В ролях: Гарик Харламов, Мария Аронова, Сергей Бурунов, Катерина Ковальчук, Владимир Епифанцев, Евгений Гришковец
- Жанр: комедия / Россия / 96 мин.
- В прокате: с 5 марта
Кинопрокатчик «Централ Партнершип»: «Виктор Суслов снова оказывается в водовороте семейных страстей: теперь он живет под каблуком новой тещи, с ее единолично установленными правилами и строгими порядками в доме. Без того непростой быт нарушает внезапный приезд брата-близнеца Виктора — Тохи. Домашняя "идиллия" трещит по швам, когда, не без участия тещи, вновь разгорается былая вражда двух братьев. Ситуацию обостряет появление на пороге дома сотрудников ФСИН, разыскивающих Тоху».