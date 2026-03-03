Преступление и вознаграждение

В прокат выходит черная комедия «Наследник» (How to Make a Killing) Джона Паттона Форда. Главную роль в картине, вольно основанной на фильме «Добрые сердца и короны» британского режиссера Роберта Хеймера (1949), сыграл Глен Пауэлл, которому очень идет образ расчетливого мерзавца, вызывающего у зрителей слегка постыдную симпатию. Рассказывает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Беккет (Глен Пауэлл) готов на все, чтобы его представления о достойном образе жизни совпали с реальностью

Фото: Вольга Беккет (Глен Пауэлл) готов на все, чтобы его представления о достойном образе жизни совпали с реальностью

Фото: Вольга

Хотя авторы «Наследника» и утверждают, что их работа скорее «вдохновлена» «Добрыми сердцами и коронами» — классикой, которая входит во все списки лучших британских фильмов всех времен, а не является ремейком, их сюжеты почти одинаковы. Герой обоих фильмов — побочный наследник большой семьи из прослойки «старых денег», решивший взять то, что ему причитается. В обоих конкуренты устраняются похожими методами. В обоих действие начинается в тюремной камере, а в финале ждет не самый предсказуемый поворот.

Однако картины отличаются интонацией и тем, на что именно направлена их сатира. В «Добрых сердцах и коронах» это была классовая система британского общества: главный герой охотился прежде всего за герцогским титулом, а уж потом за прилагающимися к нему деньгами. И, несмотря на все насмешки над общественными нормами и моралью, авторы все же верили, что за преступлением следует наказание.

В «Наследнике» этот тезис опровергается с веселым цинизмом, а мишенью становится человеческая жадность, усугубленная капитализмом, и культура достигаторства, внушающая, что все мы должны гнаться за большим успехом, а не за маленьким личным счастьем.

В какой момент стоит осознать, что тебе уже хватит? Для Беккета Редфеллоу (Глен Пауэлл) ответить на этот вопрос оказывается сложнее, чем можно было подумать.

Мать Беккета Мэри (Нелл Уильямс) родилась в богатой семье и с детства получала от жизни только подарки на блюдечке с золотой каемочкой. Однако ей не повезло встретить бедного музыканта, влюбиться с первого взгляда и забеременеть. Отец (Эд Харрис) выгнал ее из дома и отказал в любом содержании, а вскоре молодой муж умер прямо в день рождения сына, оставив ее матерью-одиночкой.

Несмотря на бедность, Мэри воспитывала Беккета в духе Редфеллоу, прививая ему умение одеваться, дорогостоящие хобби и аристократические вкусы. А также внушала, что однажды он получит в наследство огромное состояние — но только после семи других родственников, стоящих выше по семейному дереву. Так что Беккету в ожидании богатства приходится работать в бутике мужской одежды, где он в один судьбоносный день встречает свою повзрослевшую и расцветшую детскую любовь Джулию (Маргаретт Куолли) — девушку из тех же кругов, что настоящие Редфеллоу.

Эта встреча и зарождает у Беккета идею: что, если сократить дорогу к наследству, взяв дело в свои руки?

Он составляет план и методично ему следует, одного за другим убирая с пути своих кузенов, каждый из которых представляет собой типаж избалованного мажора. Тейлор (Рафф Лоу) — круглосуточный тусовщик, которого папа пристроил в свою фирму, но он проводит все свое время, веселясь в ночных клубах и на яхтах. Ноа (Зак Вудс) — бездарный фотограф, живущий на родительские деньги в богемном лофте и всерьез считающий себя «белым Баския». Стивен (Тофер Грейс) — гуру-мошенник, создавший секту, чтобы выманивать деньги у богатых адептов.

Похож на человека в этом паноптикуме только отец Тейлора Уоррен (Билл Кэмп). Он встречает племянника неожиданно тепло и предлагает ему должность, которую занимал его безвременно скончавшийся сын. Дела у Беккета идут в гору, у него начинается роман с бывшей подружкой покойного Ноа — Рут (Джессика Хенвик), которая не слишком высоко ценит материальное благополучие, но не отказывается, если оно приходит само. Тут бы Беккету и остановиться на достигнутом, но он уже не может унять растущий аппетит.

Исповедуясь священнику в тюремной камере, Беккет, которого все-таки поймали, называет свою историю трагедией. В ней действительно есть обертоны, скажем, «Американской трагедии» Драйзера, как выясняется все еще не утратившей актуальности.

Однако «Наследник» играет серьезными темами так легко и остроумно, с таким аморальным ехидством, что трудно не поддаться его обаянию.

Расплата в виде размышлений над истинной ценой успеха настигает только на выходе из кинозала.

