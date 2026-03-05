Игра на понежнение

В прокате — фильм «К себе нежно» Ивана Китаева, снятый по одноименному бестселлеру в жанре «помоги себе сам», суммарный тираж которого составил уже больше 3 млн экземпляров. Однако его киноверсия, по мнению Юлии Шагельман, вряд ли кому-то чем-нибудь поможет.

Кадр из фильма «К себе нежно»

Кадр из фильма «К себе нежно»

Фото: Плюс Студия

Экранизируя книги, отечественные кинематографисты обычно берутся за проверенную классику, в отличие от Голливуда, где права на экранизацию потенциальных бестселлеров часто покупаются еще до их выхода. Скажем, между первой публикацией популярных комиксов про майора Грома и их адаптацией для большого экрана, к которой, как и к «К себе нежно», приложил руку продюсерский центр «Яндекса» «Плюс студия», прошло почти десять лет.

Книге белорусской журналистки, психолога по образованию Ольги Примаченко экранизации пришлось ждать шесть лет. Селф-хелп-хит был издан в 2020 году, когда целевая аудитория, объятая тревогой из-за пандемии, остро нуждалась в советах, как успокоиться и полюбить себя. Дальше продажи только росли, а Примаченко написала еще три руководства для гармоничной жизни, не считая всяких приложений, ответвлений и сборников практических упражнений: «С тобой я дома. Книга о том, как любить друга, оставаясь верными себе» (2022), «Все закончится, а ты нет. Книга силы, утешения и поддержки» (2023) и «Нежно-денежно. Книга о деньгах и душевном спокойствии» (2025). Ее экранизацию особенно хотелось бы увидеть.

За превращение нон-фикшн-пособия в игровой фильм взялись сценаристка Дарья Грацевич, известная по франшизе «Холоп» и ленте «Купи меня» (2017) о трудной жизни юных красавиц в большом городе, и режиссер Иван Китаев, раньше снимавший в основном сериалы (например, «Открытый брак» и «Опасная близость»).

В работе над сценарием поучаствовала и сама Примаченко, появившаяся на экране в камео и огласившая подкаст «К себе нежно», который по сюжету слушает главная героиня с говорящим именем Надежда (Карина Разумовская).

Отоларинголог Надя — задолбанная женщина средних лет, всегда готовая к обороне против жестокого мира. Она постоянно в напряжении: из-за работы, дочери-подростка Оливии (Алиса Конашенкова), бывшего, но де-юре действующего мужа Бориса (Артем Ткаченко). С дочерью у нее нескончаемые конфликты, например, из-за ее имени, хотя, казалось бы, среди модных нынче Мирослав и Серафим та должна бы чувствовать себя комфортно, и желания сменить школу. Еще Оливия знает слово «энтропия», почему-то не известное ни ее маме, женщине с высшим медицинским образованием, ни учительнице старших классов. И рисует страшноватые картинки, которые в американском триллере намекали бы на одержимость демонами или близость серийного маньяка, но, увы, от фильма с названием «К себе нежно» ничего столь интересного ждать не приходится.

Борис ушел от Нади, потому что с ней ему «было нечем дышать», и нашел себе всегда расслабленную и значительно более молодую Виту (Пелагея Невзорова), которая в любой непонятной ситуации идет на массаж и открывает чакры. Начальница, она же подруга Даша (Ольга Медынич) выпинывает трудоголичку Надю в нежеланный отпуск, бывшая свекровь (Людмила Артемьева) выгоняет из квартиры, которая принадлежит именно ей, а еще нашей героине снятся тревожные сны, действие которых разворачивается в роскошном спа-отеле: там она то выбирает на шведском столе «чувство вины» и «недовольство собой», то тонет в бассейне. Одним словом, самое время ей получить от мироздания шесть «уроков нежности».

Преподносятся они в виде крайне нелепых и искусственных ситуаций, которые перемежаются навязчивым продакт-плейсментом, естественно, «Яндекса», а кроме того, выпустившего книжку-первоисточник издательства и крупной сети магазинов косметики.

Актеры исполняют заданные роли с душевной отдачей и натуральностью механических кукол, открывающих рот, чтобы выдать реплики вроде «О тебе говорит не то, как ты нападаешь, а то, как ты уклоняешься». Вдобавок в фильме есть «юмор», так как авторы стремились снять что-то вроде нашего «Дневника Бриджит Джонс». Увы, получилось нечто похожее скорее на глянцевый рекламный каталог, лишенный души и обаяния. Возможно, создатели фильма и отнеслись к себе нежно, а может, даже «нежно-денежно», но к зрителям — совершенно немилосердно.