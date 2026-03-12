Главные новости за 12 марта. Кавказ

Главгосэкспертиза России согласовала первую часть проекта строительства инфраструктуры аэропорта Архыз в Карачаево-Черкесской Республике. Воздушная гавань разместится в 40 км от столицы региона — Черкесска.

Суд в Москве окончательно подтвердил изъятие у бывшего председателя правительства Карачаево-Черкесии Владимира Кайшева и связанных с ним лиц имущества на 41,9 млрд руб. Крупнейшие объекты изъятия — Пятигорский молочный комбинат, ряд предприятий пищевой промышленности, санаторий «Елизавета-Минеральные воды», а также ипподром и другие коммерческие активы в Ставропольском крае.

Губернатор Ставропольского края поставил перед главами городов и округов задачу завершить ямочный ремонт местных дорог до 1 мая.

Главгосэкспертиза России разрешила строительство многофункционального курортного комплекса в национальном парке «Приэльбрусье» в Кабардино-Балкарии. Застройщиком станет ООО «Гостиничный комплекс Эльбрус», а генеральным проектировщиком — ООО «Архитектурно-проектное бюро Основа».

Госдума приняла в первом чтении законопроект, наделяющий региональные власти правом исключать исторические здания из региональных реестров объектов культурного наследия. Как поясняют предложившие поправки депутаты Ставропольской думы, регионы самостоятельно наделяют памятники охранным статусом и, соответственно, их можно наделить правом исключать их из реестра.