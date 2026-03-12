Ямочный ремонт дорог на Ставрополье завершат до 1 мая

Губернатор Ставропольского края поставил перед главами городов и округов задачу завершить ямочный ремонт местных дорог до 1 мая. Об этом глава субъекта сообщил в своем Telegram–канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По его словам, плохое состояние дорог после зимы – одна из наиболее острых для жителей края проблем. В министерство дорожного хозяйства поступает по этому поводу множество жалоб.

На восстановление дорожного покрытия в 2026 году муниципалитетам выделено на 30% больше денег из бюджета, чем годом ранее. В порядок приведут 137 км проблемных участков.

30 муниципалитетов уже заключили контракты с подрядными организациями. В некоторых территориях восстановительные работы начались. От тех, кто еще не приступил к работам, Владимир Владимиров потребовал ускорить процесс.

«Время – до конца марта. Жду отчетов, и сроки для всех одинаковы – ямочный ремонт должен быть завершен в полном объеме до 1 мая», – подчеркнул губернатор.

Валерий Климов