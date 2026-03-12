Главные новости за 12 марта. Ростов-на-Дону и область

Оборот розничной торговли в Ростовской области в 2025 году превысил 2 трлн рублей, что на 4,7% больше, чем годом ранее.

В Ростовской области не предусмотрен механизм компенсации суммы взятки для сотрудников полиции, которые от них отказываются. В МВД отметили, что существует практика премирования правоохранителей. За раскрытие преступлений, в том числе коррупционной направленности, предусмотрена мера поощрения в виде разовой премии.

Проект жилого комплекса «Донские традиции» не претерпит изменений после сделки по его продаже ООО «Поколение».

За два месяца 2026 года в Ростовской области выявили 481 преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. В начале 2025 года таких преступлений было зафиксировано всего два.

Приговор фигуранту дела о коррупционной ОПГ сотрудников Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД РФ по Ростовской области Валерию Демину изменен. Помимо четырех лет колонии строгого режима, фигуранту назначен штраф 1 млн руб.

В 2025 году объем поступлений в бюджет Ростова-на-Дону от штрафов за неоплаченную парковку достиг 132,1 млн руб., что на 89% больше поступлений от оплаты парковочных мест — 14,4 млн руб.