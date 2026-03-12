Ростовский облсуд изменил приговор осужденному за коррупцию на трассе М-4 «Дон»

Приговор фигуранту дела о коррупционной ОПГ сотрудников Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД РФ по Ростовской области Валерию Демину изменен. Помимо четырех лет колонии строгого режима фигуранту назначен штраф 1 млн руб., сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Валерий Демин был осужден за участие в преступном сообществе инспекторов, систематически бравших взятки у водителей на участке трассы М-4 «Дон» в Аксайском районе. Его признали виновным в участии в ОПГ (ч.2 ст.210 УК РФ) и в получении семи взяток (п. «а, б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) на общую сумму более 1,8 млн руб. Шахтинский городской суд назначил Валерию Демину четыре года колонии строгого режима.

«Ростовский областной суд, рассмотрев дело в апелляционном порядке, назначил Демину также дополнительное наказание в виде штрафа 1 млн руб.»,— рассказали «Ъ-Ростов» в пресс-службе суда.

Сторона обвинения выразила несогласие с назначенным наказанием, посчитав его слишком мягким, и требовала полностью отменить приговор. Адвокат осужденного просил оставить решение первой инстанции без изменения.

Подробнее о деле читайте в материале «Ъ-Ростов» «К сроку добавили миллион»

Мария Иванова