В проекте ЖК «Донские легенды» не планируется изменений после его продажи

Проект жилого комплекса «Донские традиции» не претерпит изменений после сделки по его продаже ООО «Поколение». Об этом «Ъ-Ростов» сообщил представитель компании.

В компании пояснили, что стройка комплекса идет в соответствии с графиком. «За реализацию всех строительных процессов продолжит отвечать текущий специализированный застройщик ОО «СЗ Проект С-23» — значительных изменений в уже утвержденной части, получившей разрешение на строительство, не планируется. Социальная инфраструктура также останется неизменной»,— уточнил представитель ООО «Поколение».

Как сообщалось ранее, группа компаний «Самолет» продала проект крупного жилого комплекса «Донские традиции» ООО «Поколение». По данным «СПАРК-Интерфакс», фирма принадлежит Георгию Плиеву, который также является учредителем московского девелопера премиальной жилой и коммерческой недвижимости ГК «Сумма элементов». Сумма сделки не раскрывается.

Площадь жилого комплекса в районе ул. Пойменной составляет почти 800 кв. м, а также 70 тыс. кв метров коммерческих помещений.

Наталья Шинкарева