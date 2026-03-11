Дональд Трамп выступил с минной инициативой

Президент США Дональд Трамп пообещал Ирану «беспрецедентные военные последствия», в случае если Ормузский пролив будет заминирован. Заявление было сделано в ночь на 11 марта на фоне полученных американской разведкой данных о том, что Тегеран начал размещать в акватории главной судоходной артерии Ближнего Востока плавучие мины. Несмотря на то, что ВМС Ирана были значительно ослаблены в первую неделю совместной американо-израильской операции, у Исламской Республики остается альтернативный флот — это ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР), основу которых составляют скоростные катера и надводные беспилотники. Их достаточно для того, чтобы заминировать Ормузский пролив.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несмотря на американские предупреждения, иранские ВМС уже на следующий день атаковали коммерческие суда у берегов Аравийского полуострова (на фото: пожар на сухогрузе Mayuree Naree, следовавшем через Ормузский пролив под флагом Таиланда)

Фото: ROYAL THAI NAVY / Handout / Reuters

Раздвоение флота

Если Иран действительно приступил к размещению мин в Ормузском проливе, то он должен немедленно их обезвредить. Об этом в ночь на 11 марта заявил Дональд Трамп. «Если по какой-либо причине мины были установлены и не были сразу обезврежены, военные последствия для Ирана будут беспрецедентными,— подчеркнул американский лидер в соцсети Truth Social.— Если же, с другой стороны, они обезвредят то, что уже могло быть установлено, это будет огромным шагом в правильном направлении!» Глава Белого дома пообещал, что с любым кораблем, который попытается блокировать Ормузский пролив за счет плавучих взрывных устройств, «будет покончено быстро и жестоко», так же как это происходит с наркоторговцами в Западном полушарии.

Заявление Трампа было сделано после получения американской разведкой сведений о том, что иранская сторона приступила к размещению мин в Ормузе, чтобы блокировать крупнейшую судоходную артерию Ближнего Востока. Как заявили источники канала CNN в разведсообществе, минирование пока не приобрело больших масштабов: за последние дни было установлено только несколько десятков устройств, но есть подозрения, что руководство КСИР намерено пойти дальше и перекрыть Ормуз сплошной линией из минных заградителей, катеров, начиненных взрывчаткой, а также огнем береговых ракетных батарей. Что же касается иранских запасов мин, то их объем оценивается в 2–6 тыс. единиц, уточняет CBS.

После заявления президента Трампа глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что Центральное командование ВС США приступило к уничтожению «минных заградителей в Ормузском проливе с безжалостной точностью». «Мы не позволим террористам держать Ормузский пролив в заложниках»,— отметил министр войны в соцсети X. Со своей стороны Центральное командование ВС США в первые часы после комментариев главы Белого дома выступило с заявлением, что под американские удары попали 16 минных заградителей КСИР, а также несколько иранских кораблей вблизи Ормузского пролива. Но иранские силы не сдались и уже 11 марта атаковали коммерческие суда у берегов Аравийского полуострова.

Действия Ирана после начавшихся 28 февраля американо-израильских ударов почти остановили движение танкеров с нефтью через Ормузский пролив. «Чем дольше будут продолжаться перебои (с поставками энергоносителей.— “Ъ”), тем более катастрофическими будут последствия для мировых нефтяных рынков и для мировой экономики»,— констатировал глава саудовской государственной нефтекомпании Aramco Амин Насер.

Согласно изученным The New York Times спутниковым снимкам, ВМС Ирана, имеющие на вооружении обычные военные корабли, понесли тяжелейшие потери в первую неделю войны. Однако у страны есть альтернативный флот — это ВМС КСИР, которые специализируются на диверсиях. В их арсенале находятся легкие и малозаметные морские средства, такие как скоростные катера, минные заградители и надводные дроны. Именно эти силы, пока еще не ослабленные ударами США и Израиля, могут бросить вызов безопасности Ормузского пролива.

Выбраться на сушу

За последние дни Израиль существенно расширил список своих целей на территории Ирана, сконцентрировав усилия на выведении из строя его нефтяной промышленности с целью пошатнуть позиции режима, сообщают источники The Wall Street Journal. После того как израильские ВВС поразили десятки иранских нефтехранилищ в минувшие выходные, администрация Трампа обратилась к правительству Биньямина Нетаньяху с просьбой воздержаться от массированных обстрелов иранской энергетической инфраструктуры. «США попросили нас заранее уведомлять о любых будущих ударах по нефтяным объектам в Иране»,— заявил израильский источник Axios.

Израиль наносит удары в том числе и по кварталам иранских городов, где расположены административные учреждения и штабы силовых структур. В ходе одного из таких ударов по городу Исфахану 8 марта пострадало здание российского генконсульства. Как сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова, «в служебном здании и жилых квартирах (консульства.— “Ъ”) выбиты стекла, нескольких сотрудников отбросило взрывной волной. К счастью, обошлось без жертв и серьезных травм».

Ормуз остается на замке В основном действуют словесные интервенции. Президент США Дональд Трамп грозится «беспрецедентными военными последствиями» для Ирана, который, по его мнению, минирует Ормузский пролив. В ответ Тегеран обещает нанести удары по «экономическим и банковским центрам», связанным с США и Израилем в регионе. Фактически выход из Персидского залива остается закрытым — 11 марта под удар КСИР попали два контейнеровоза. Для снятия напряженности с энергоносителями США заявляют, что могут вывести из-под санкций танкеры, перевозящие российскую нефть, а Международное энергетическое агентство накануне рекомендовало «распечатать» нефтяные резервы. Поэтому цены на нефть на уровне предыдущего дня. По данным Investing.com, котировки североморской нефти Brent большую часть дня находились чуть ниже $90 за баррель, опускаясь ненадолго до $86 за баррель. Фондовые рынки также не сильно реагировали на ближневосточные события. Ведущие индексы азиатских стран изменялись в диапазоне от –1,7% до +1,5%, причем в лидерах снижения были индийский Sensex и гонконгский Hang Seng, а в лидерах роста — японский Nikkei 225 и корейский KOSPI. Европейские индикаторы после роста накануне корректировались в пределах 1,5%. Американские фондовые индексы, как и накануне, открылись разнонаправленно — DJIA снизился на 0,3%, NASDAQ Composite вырос на 0,5%. Отдел финансов

Иран, в свою очередь, демонстрирует, что готов расширить список своих военных целей. Центральный штаб военного командования Исламской Республики выступил 11 марта с заявлением, что иранские силы будут бить по финансовым центрам США и Израиля на Ближнем Востоке. Это, согласно заявлению, будет ответом на то, что противник накануне попытался атаковать иранскую банковскую систему.

На этом фоне США подумывают о вводе в Иран сухопутных сил «для достижения любых потенциальных целей». Об этом заявил журналистам американский сенатор-демократ Ричард Блументал по итогам закрытого брифинга в Конгрессе, посвященного ситуации вокруг Ирана. Он отметил, что его больше всего беспокоят возможные потери среди американских военнослужащих.

В Иране тем временем разворачиваются масштабные преследования оппозиции. Министерство разведки Ирана заявило 10 марта, что идентифицировало и арестовало 30 человек, которых подозревают в шпионаже в интересах США и Израиля. На следующий день глава иранской полиции Ахмад-Реза Радан заявил, что всех участников антиправительственных акций власти будут квалифицировать как врагов государства. «Если кто-то будет действовать так, как хотят враги, мы будем считать их уже не просто протестующими, а врагами,— сказал он,— и будем поступать с ними как с врагами». Глава иранской полиции добавил, что силовой аппарат страны «находится в состоянии повышенной готовности» и его «пальцы находятся на спусковом крючке», чтобы защищать достижения исламской революции.

Нил Кербелов