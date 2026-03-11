Дональд Трамп выступил с минной инициативой
Иран пытается перекрыть главную судоходную артерию Ближнего Востока
Президент США Дональд Трамп пообещал Ирану «беспрецедентные военные последствия», в случае если Ормузский пролив будет заминирован. Заявление было сделано в ночь на 11 марта на фоне полученных американской разведкой данных о том, что Тегеран начал размещать в акватории главной судоходной артерии Ближнего Востока плавучие мины. Несмотря на то, что ВМС Ирана были значительно ослаблены в первую неделю совместной американо-израильской операции, у Исламской Республики остается альтернативный флот — это ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР), основу которых составляют скоростные катера и надводные беспилотники. Их достаточно для того, чтобы заминировать Ормузский пролив.
Несмотря на американские предупреждения, иранские ВМС уже на следующий день атаковали коммерческие суда у берегов Аравийского полуострова (на фото: пожар на сухогрузе Mayuree Naree, следовавшем через Ормузский пролив под флагом Таиланда)
Фото: ROYAL THAI NAVY / Handout / Reuters
Раздвоение флота
Если Иран действительно приступил к размещению мин в Ормузском проливе, то он должен немедленно их обезвредить. Об этом в ночь на 11 марта заявил Дональд Трамп. «Если по какой-либо причине мины были установлены и не были сразу обезврежены, военные последствия для Ирана будут беспрецедентными,— подчеркнул американский лидер в соцсети Truth Social.— Если же, с другой стороны, они обезвредят то, что уже могло быть установлено, это будет огромным шагом в правильном направлении!» Глава Белого дома пообещал, что с любым кораблем, который попытается блокировать Ормузский пролив за счет плавучих взрывных устройств, «будет покончено быстро и жестоко», так же как это происходит с наркоторговцами в Западном полушарии.
Заявление Трампа было сделано после получения американской разведкой сведений о том, что иранская сторона приступила к размещению мин в Ормузе, чтобы блокировать крупнейшую судоходную артерию Ближнего Востока. Как заявили источники канала CNN в разведсообществе, минирование пока не приобрело больших масштабов: за последние дни было установлено только несколько десятков устройств, но есть подозрения, что руководство КСИР намерено пойти дальше и перекрыть Ормуз сплошной линией из минных заградителей, катеров, начиненных взрывчаткой, а также огнем береговых ракетных батарей. Что же касается иранских запасов мин, то их объем оценивается в 2–6 тыс. единиц, уточняет CBS.
После заявления президента Трампа глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что Центральное командование ВС США приступило к уничтожению «минных заградителей в Ормузском проливе с безжалостной точностью». «Мы не позволим террористам держать Ормузский пролив в заложниках»,— отметил министр войны в соцсети X. Со своей стороны Центральное командование ВС США в первые часы после комментариев главы Белого дома выступило с заявлением, что под американские удары попали 16 минных заградителей КСИР, а также несколько иранских кораблей вблизи Ормузского пролива. Но иранские силы не сдались и уже 11 марта атаковали коммерческие суда у берегов Аравийского полуострова.
Действия Ирана после начавшихся 28 февраля американо-израильских ударов почти остановили движение танкеров с нефтью через Ормузский пролив. «Чем дольше будут продолжаться перебои (с поставками энергоносителей.— “Ъ”), тем более катастрофическими будут последствия для мировых нефтяных рынков и для мировой экономики»,— констатировал глава саудовской государственной нефтекомпании Aramco Амин Насер.
Согласно изученным The New York Times спутниковым снимкам, ВМС Ирана, имеющие на вооружении обычные военные корабли, понесли тяжелейшие потери в первую неделю войны. Однако у страны есть альтернативный флот — это ВМС КСИР, которые специализируются на диверсиях. В их арсенале находятся легкие и малозаметные морские средства, такие как скоростные катера, минные заградители и надводные дроны. Именно эти силы, пока еще не ослабленные ударами США и Израиля, могут бросить вызов безопасности Ормузского пролива.
Выбраться на сушу
За последние дни Израиль существенно расширил список своих целей на территории Ирана, сконцентрировав усилия на выведении из строя его нефтяной промышленности с целью пошатнуть позиции режима, сообщают источники The Wall Street Journal. После того как израильские ВВС поразили десятки иранских нефтехранилищ в минувшие выходные, администрация Трампа обратилась к правительству Биньямина Нетаньяху с просьбой воздержаться от массированных обстрелов иранской энергетической инфраструктуры. «США попросили нас заранее уведомлять о любых будущих ударах по нефтяным объектам в Иране»,— заявил израильский источник Axios.
Израиль наносит удары в том числе и по кварталам иранских городов, где расположены административные учреждения и штабы силовых структур. В ходе одного из таких ударов по городу Исфахану 8 марта пострадало здание российского генконсульства. Как сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова, «в служебном здании и жилых квартирах (консульства.— “Ъ”) выбиты стекла, нескольких сотрудников отбросило взрывной волной. К счастью, обошлось без жертв и серьезных травм».
Ормуз остается на замке
В основном действуют словесные интервенции. Президент США Дональд Трамп грозится «беспрецедентными военными последствиями» для Ирана, который, по его мнению, минирует Ормузский пролив. В ответ Тегеран обещает нанести удары по «экономическим и банковским центрам», связанным с США и Израилем в регионе. Фактически выход из Персидского залива остается закрытым — 11 марта под удар КСИР попали два контейнеровоза. Для снятия напряженности с энергоносителями США заявляют, что могут вывести из-под санкций танкеры, перевозящие российскую нефть, а Международное энергетическое агентство накануне рекомендовало «распечатать» нефтяные резервы. Поэтому цены на нефть на уровне предыдущего дня. По данным Investing.com, котировки североморской нефти Brent большую часть дня находились чуть ниже $90 за баррель, опускаясь ненадолго до $86 за баррель.
Фондовые рынки также не сильно реагировали на ближневосточные события. Ведущие индексы азиатских стран изменялись в диапазоне от –1,7% до +1,5%, причем в лидерах снижения были индийский Sensex и гонконгский Hang Seng, а в лидерах роста — японский Nikkei 225 и корейский KOSPI. Европейские индикаторы после роста накануне корректировались в пределах 1,5%. Американские фондовые индексы, как и накануне, открылись разнонаправленно — DJIA снизился на 0,3%, NASDAQ Composite вырос на 0,5%.
Иран, в свою очередь, демонстрирует, что готов расширить список своих военных целей. Центральный штаб военного командования Исламской Республики выступил 11 марта с заявлением, что иранские силы будут бить по финансовым центрам США и Израиля на Ближнем Востоке. Это, согласно заявлению, будет ответом на то, что противник накануне попытался атаковать иранскую банковскую систему.
На этом фоне США подумывают о вводе в Иран сухопутных сил «для достижения любых потенциальных целей». Об этом заявил журналистам американский сенатор-демократ Ричард Блументал по итогам закрытого брифинга в Конгрессе, посвященного ситуации вокруг Ирана. Он отметил, что его больше всего беспокоят возможные потери среди американских военнослужащих.
В Иране тем временем разворачиваются масштабные преследования оппозиции. Министерство разведки Ирана заявило 10 марта, что идентифицировало и арестовало 30 человек, которых подозревают в шпионаже в интересах США и Израиля. На следующий день глава иранской полиции Ахмад-Реза Радан заявил, что всех участников антиправительственных акций власти будут квалифицировать как врагов государства. «Если кто-то будет действовать так, как хотят враги, мы будем считать их уже не просто протестующими, а врагами,— сказал он,— и будем поступать с ними как с врагами». Глава иранской полиции добавил, что силовой аппарат страны «находится в состоянии повышенной готовности» и его «пальцы находятся на спусковом крючке», чтобы защищать достижения исламской революции.