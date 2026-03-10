CBS: разведка США заметила признаки минирования Ираном Ормузского пролива

Разведывательные службы США начали замечать признаки того, что Иран устанавливает мины на морских путях в Ормузском проливе. Об этом сообщает CBS News.

Как утверждается в публикации, Иран использует небольшие суда, которые могут перевозить от 2 до 3 мин каждое. Хотя запасы мин в Иране не публикуются, за прошедшие годы оценки варьировались примерно от 2 до 6 тыс. морских мин иранского, китайского и российского производства, отмечают журналисты.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран объявил о запрете на передвижение через Ормузский пролив. Дональд Трамп заявил, что США готовы сопровождать нефтяные танкеры через пролив. Глава Минэнерго США Крис Райт заявил, что ВМС США успешно сопроводили нефтяной танкер через Ормузский пролив, но затем его слова опровергли представитель Корпуса стражей Исламской революции Ирана и пресс-секретарь Белого дома.