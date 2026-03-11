Главные новости за 11 марта. Кавказ

Прокуратура в судебном порядке добилась отмены разрешения на строительство крупного ЖК в центре Пятигорска. В ходе работ были нарушены ряд градостроительных правил — от высотности до охраны памятников.

Из-за отравления угарным газом в Дагестане погибла малолетняя девочка. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Четверых человек доставили в БСМП Ставрополя с отравлением угарным газом. Как уточняется в сообщении, двое из пострадавших — дети.

ГКУ «Дагестанавтодор» закрыло три участка дорог в Гумбетовском и Казбековском районах из-за сильных снежных заносов и метели.

За пять лет в Ставрополе более 500 детей-сирот получили собственное жилье. В 2025 году 19 ставропольцев из этой категории решили квартирный вопрос — двое получили квартиры, 17 купили жилье по сертификатам. До конца 2027 года планируется передать еще 144 квартиры в новостройках.