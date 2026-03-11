Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ставрополе четыре человека отравились угарным газом

Четверых человек доставили в БСМП Ставрополя с отравлением угарным газом, сообщается в Telegram-канале больницы.

Как уточняется в сообщении, двое из пострадавших — дети. «Для интенсивного восстановления и предотвращения осложнений пациентам в экстренном порядке был проведён сеанс гипербарической оксигенации. После проведённого лечения состояние пациентов стабилизировалось. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева

