В Ставрополе более 500 детей-сирот получили собственное жилье за пять лет

За пять лет в Ставрополе более 500 детей-сирот получили собственное жилье. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В 2025 году 19 ставропольцев из этой категории решили квартирный вопрос — двое получили квартиры, 17 купили жилье по сертификатам. До конца 2027 года планируется передать еще 144 квартиры в новостройках. Все помещения предоставляются с готовым ремонтом и необходимым оборудованием.

Как отметили в муниципалитете, на учете в городском комитете образования сейчас в очереди стоят 330 человек, из них 240 уже имеют законное право на получение жилья. Для включения в краевой сводный список на обеспечение жильем в Министерство имущественных отношений Ставропольского края обратились 423 человека этой категории.

Наталья Белоштейн