Прокуратура через суд добилась остановки строительства ЖК в Пятигорске
Прокуратура в судебном порядке добилась отмены разрешения на строительство крупного ЖК в центре Пятигорска. В ходе работ были нарушены ряд градостроительных правил — от высотности до охраны памятников, сообщили в прокуратуре Ставропольского края.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Очередной ЖК планировали построить на улице Леваневского, в районе Верхнего рынка. По результатам проверки выяснилось, что администрация Пятигорска выдала документ с грубыми нарушениями. В указанном районе зафиксировали нехватку парковочных мест, а высота здания явно превышала 32 метра, что также недопустимо. Кроме того, объект планировалось возвести в охранной зоне ОКН. Проект предполагал изменение исторической планировки квартала и рельефа местности.
Ставропольский краевой суд удовлетворил иск прокуратуры и отменил разрешение на строительство.