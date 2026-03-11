Прокуратура через суд добилась остановки строительства ЖК в Пятигорске

Прокуратура в судебном порядке добилась отмены разрешения на строительство крупного ЖК в центре Пятигорска. В ходе работ были нарушены ряд градостроительных правил — от высотности до охраны памятников, сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

Очередной ЖК планировали построить на улице Леваневского, в районе Верхнего рынка. По результатам проверки выяснилось, что администрация Пятигорска выдала документ с грубыми нарушениями. В указанном районе зафиксировали нехватку парковочных мест, а высота здания явно превышала 32 метра, что также недопустимо. Кроме того, объект планировалось возвести в охранной зоне ОКН. Проект предполагал изменение исторической планировки квартала и рельефа местности.

Ставропольский краевой суд удовлетворил иск прокуратуры и отменил разрешение на строительство.

Мария Хоперская